Chuva e pequena subida das "mínimas" a partir de quarta-feira

Hoje às 07:46 Facebook

Twitter

Partilhar

A chuva vai voltar a Portugal continental a partir de quarta-feira e pelo menos até domingo, enquanto as temperaturas mínimas deverão subir, mas pouco.

Esta terça-feira, o dia ainda vai ser de céu nublado, tornando-se muito nublado a partir do início da tarde e possibilidade de chuva fraca nas regiões do Norte e Centro a partir da tarde, sendo de neve nos pontos mais altos da Serra da Estrela.

"Hoje ainda vamos ter um dia de sol. Amanhã [quarta-feira] já vamos ter nebulosidade, chuva fraca nas regiões do Norte e Centro a partir de tarde, que será de neve na Serra das Estrela, mas na quinta-feira a chuva já vai ser mais intensa e em todo o território continental", adiantou Paula Leitão, meteorologista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Na quinta-feira, vamos ter chuva intensa, sendo persistente a partir da tarde

Paula Leitão indicou também que com a chuva, as temperaturas mínimas vão ter uma subida, mas muito ligeira, de 02 a 03 graus. As máximas não vão sofrer alterações em relação aos últimos dias.

"Vai subir, mas ainda vamos ter em alguns locais temperaturas negativas. Por exemplo hoje temos -4 graus Celsius em Bragança e quarta-feira -1", disse.

De acordo com a meteorologista, está previsto também neblina ou nevoeiro matinal em alguns locais e formação de gelo e geada, em especial nas regiões do interior. "Na quinta-feira, vamos ter chuva intensa, sendo persistente a partir da tarde, queda de neve nos pontos mais altos da Serra da Estrela, descendo gradualmente a quota para os 1.400 metros", disse.

Paula Leitão acrescentou que a previsão aponta também para vento fraco a moderado do quadrante sul, sendo forte e com rajadas da ordem dos 90 quilómetros por hora nas terras altas. "A tendência é para a continuação de chuva pelo menos até domingo", disse.

Braga e Aveiro sob "Aviso Amarelo" devido ao tempo frio

Os distritos de Braga e Aveiro continuam sob "Aviso Amarelo", o terceiro mais grave de uma escala de quatro, devido ao tempo frio.

De acordo com o IPMA, o aviso decorre desde as 01.20 horas desta terça-feira e até às 09 horas de quarta-feira devido ao tempo frio, com persistência de valores baixos da temperatura mínima.

O "Aviso Amarelo", o terceiro mais grave de uma escala de quatro, indica situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

O IPMA prevê para esta terça-feira no continente céu pouco nublado ou limpo, vento em geral fraco do quadrante norte, soprando temporariamente moderado nas terras altas do Centro e Sul até ao fim da manhã, neblina ou nevoeiro matinal em alguns locais e formação de gelo e geada, em especial nas regiões do interior.

Quanto às temperaturas, em Lisboa vão variar entre 06 e 15 graus Celsius, no Porto entre 02 e 14, em Vila Real entre -1 e 10, em Braga entre -2 e 14, em Viana do Castelo entre 01 e 12, em Viseu entre -1 e 13, em Bragança entre -3 e 10, na Guarda entre -2 e 08, em Coimbra entre 02 e 14, em Castelo Branco entre 03 e 14, em Santarém entre 02 e 16, em Évora entre 02 e 15, em Beja entre 01 e 14 e em Faro entre 05 e 17.