Chuva fraca de volta ao Norte e Centro

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê, para esta sexta-feira, céu pouco nublado ou limpo, com períodos de maior nebulosidade de manhã, sobretudo no litoral oeste. Para o mesmo período, espera-se chuva fraca no litoral do Norte e Centro.

A previsão aponta ainda para vento fraco a moderado de noroeste, soprando moderado no litoral oeste a sul do Cabo Carvoeiro a partir da tarde e sendo moderado a forte nas terras altas.

Está também prevista neblina ou nevoeiro matinal em alguns locais, pequena subida da temperatura mínima no litoral das regiões Norte e Centro e pequena descida da máxima no interior das regiões Norte e Centro.

Na Madeira prevê-se céu em geral pouco nublado, vento fraco a moderado do quadrante leste e pequena subida da temperatura máxima.

Para os Açores prevê-se períodos de céu muito nublado com boas abertas e vento moderado a bonançoso.

Quanto às temperaturas, em Lisboa vão oscilar entre 18 e 29 graus Celsius, no Porto entre 17 e 24, em Viseu entre 14 e 30, em Vila Real entre 15 e 29, em Bragança entre 15 e 33, na Guarda entre 14 e 29, em Coimbra entre 18 e 28, em Castelo Branco entre 18 e 36, em Portalegre entre 19 e 35, em Santarém entre 17 e 32, em Évora entre 16 e 36, em Beja entre 15 e 37 e em Faro entre 20 e 35.