Comissão dos Vinhos Verdes convida ministra sueca para a vindima

A Comissão de Viticultura da Região dos Vinhos Verdes convidou a ministra sueca das Finanças, Magdalena Andersson, para participar nas vindimas de 2017.

Magdalena Andersson criticou o Governo português por isentar os reformados suecos (e todos os os estrangeiros) que se radiquem em Portugal. A ministra disse que os compatriotas deviam escolher Portugal pelo clima, pelo fado, pela comida e pelo vinho verde, não pelas benesses fiscais.

A referência não escapou à Comissão de Viticultura da Região dos Vinhos Verdes (CVRVV), que endereçou já um convite a Magdalena Andersson para participar na vindima de 2017.

"Ler as principais notícias do dia e perceber que o Vinho Verde é uma referência positiva noutros Países, reconhecido como um símbolo de identidade nacional, é motivo de orgulho", considera Manuel Pinheiro, presidente da CVRVV, em comunicado enviado para a redação do JN.

"As exportações de vinho verde para a Suécia ascendem a 1,2 milhões de euros, tratando-se, por isso, de um mercado muito importante para nós, pelo que temos todo o interesse em acarinhar esta relação", sublinhou, em declarações à Lusa.

A CVRVV fará ainda chegar ao Ministério das Finanças Português uma seleção de vinhos verdes que são embaixadores da Região.

Numa carta enviada à Embaixada da Suécia, a CVRVV congratula-se por este reconhecimento e propõe um brinde à "histórica relação de amizade" entre os dois povos, com oferta de uma garrafa de vinho verde, como manifestação de "Boas-vindas e agradável vizinhança", aos reformados suecos que escolherem viver em Portugal.

Manuel Pinheiro garante, ainda, que "fará todos os esforços para que o Governo da Suécia fique a conhecer melhor um produto tão apreciado pela população" daquele país.