Comissária diz que nos países do Sul assédio é visto como elogio

A comissária europeia para a Justiça, Consumidores e Igualdade de Género, Vera Jourová, disse, esta sexta-feira, em Malta, numa conferência sobre "Respostas da União Europeia à Violência de Género", que as atitudes e perceções sobre a violência de género variam de país para país e que nos países do Sul, por exemplo, há quem pense que o assédio é elogio. A eurodeputada Liliana Rodrigues, do Partido Socialista, não gostou.

Na conferência, Vera Jourová terá dito que "na Suécia, o assédio é visto como perseguição, [mas] nos países do sul é entendido como elogio", contou ao jornal Observador a eurodeputada Liliana Rodrigues (PS). "Tive de por os pontos nos is", acrescentou.

O episódio foi relatado na conta de facebook da socialista, que, no tal encontro, pediu para falar. "Estou farta de ouvir o argumento de que é tudo uma questão cultural, quando a própria estereotipia é uma questão cultural", sublinhou ao Observador. "Nós também somos um país do sul". A eurodeputada interveio de imediato para explicar que Portugal, um país do Sul, tem legislação sobre assédio, um ato considerado "um crime", reiterou.

A violência contra as mulheres continua a ser uma realidade em todos o países europeus

Entretanto, o gabinete de Jourová reagiu e escreveu ao Observador, explicando que aquela comissária "tem conduzido uma campanha de sensibilização para a violência contra as mulheres alargada a toda a União Europeia" porque, "infelizmente, a violência contra as mulheres continua a ser uma realidade em todos o países europeus".