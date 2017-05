Comitiva no aeroporto antes da partida do Papa de Roma

Rosa Ramos Hoje às 10:54, atualizado às 10:56 Facebook

A comitiva de jornalistas que vai acompanhar o Papa Francisco na viagem a Portugal, esta sexta-feira à tarde, já se encontra no aeroporto de Roma, de onde o avião parte às 13 horas (hora de Portugal continental).

Do grupo de jornalistas fazem parte 69 elementos com acreditação no Vaticano e que acompanham em permanência os passos de Francisco. Esta quinta-feira, o JN é um dos meios de comunicação que vai viajar no avião papal até à Base Aérea de Monte Real.

No aeroporto em Roma, no placard da porta de embarque, encontra-se em destaque Leiria, o destino do avião da Alitalia que transportará o Papa até Portugal.