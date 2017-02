Comunicações entre Centeno e Domingues excluídas da comissão parlamentar

Hoje às 19:10, atualizado às 19:12 Facebook

O acesso da comissão parlamentar de inquérito à Caixa Geral de Depósitos (CGD) a comunicações, e-mails e SMS trocados entre o ministro das Finanças e o ex-presidente do banco público António Domingues vai ser chumbado pela esquerda parlamentar.

O presidente da comissão, José Matos Correia, esteve hoje de tarde reunido à porta fechada com os coordenadores dos vários partidos e indicou no final aos jornalistas que os pedidos de PSD e CDS-PP para que as trocas de comunicações entre Mário Centeno e António Domingues integrassem os trabalhos foram chumbados provisoriamente, decisão que será reiterada formalmente em reunião, à porta aberta, na quarta-feira.

Questionado sobre quem foi a maioria que chumbou o pedido, Matos Correia declarou apenas que "não foram certamente os partidos" que pediram as comunicações, tendo sido portanto a esquerda parlamentar - PS, BE e PCP - a negar a integração no espólio da comissão desses textos.

O motivo invocado terá sido o da não inclusão dos conteúdos das comunicações no objeto da comissão parlamentar de inquérito, que abarca a gestão do banco público entre 2000 e 2015.