Concessionada construção da estação de Modivas, no Porto

O ministro do Ambiente anunciou, esta quarta-feira, no Parlamento, que a empreitada de construção de Modivas Norte, a nova estação da Linha Vermelha do Metro do Porto, foi hoje concessionada. A perspetiva é que entre em funcionamento já no verão.

No Parlamento, onde decorre um debate sobre os transportes públicos, Matos Fernandes anunciou também que, em Lisboa, o metropolitano não só vai retomar a circulação de composições que estavam em reparação, como 30 novos funcionários vão iniciar formação em breve.

Num debate de urgência agendado pelo Bloco de Esquerda (BE) sobre transportes públicos, o governante começou por revelar que "das 150 mil pessoas que assinalaram a passagem de ano nos Aliados, no Porto, "mais de 120 mil" deslocaram-se aos festejos de transportes públicos.

Para Matos Fernandes, trata-se do aumento de confiança dos passageiros da área metropolitana do Porto, depois de o Executivo PS ter encontrado num "grau de pré-rotura" as "seis empresas de transportes diretamente exploradas pelo Estado".

Sobre a Metro do Porto, "já no próximo [mês de] abril, cumprindo os prazos legais, será lançado para um período de sete anos o concurso para a operação".

E, esta quarta-feira, a empresa concessionou, à Soares da Costa, por 430 mil euros, a empreitada da estação de Modivas Norte, em Vila do Conde - uma infra-estrutura prevista desde o início para a Linha Vermelha e cujo plano de construção apontava para o 2012 o seu arranque.

Refira-se que, com esta estação, que terá um custo total de um milhão de euros, a Metro do Porto passará a ter 82 estações.

Quanto à STCP, o ministro reconheceu que existem "ainda problemas ao fim de semana", mas que "o número de passageiros aumentou em 2016, estancando-se a erosão dos anos anteriores". "A oferta aumentou 5%" no ano passado, disse. Haverá ainda "400 autocarros" para a transportadora, pagos "na totalidade pelo Estado", lembrando que, "entre 2011 e 2015, não foi comprado nenhum".

Começam a sentir-se as melhorias na operação [do metro de Lisboa]

A sul, Matos Fernandes disse que foi o Metro do Lisboa que apresentava a "situação mais complexa" no início da legislatura socialista, denunciando os casos de "bilhetes dependentes de um único fornecedor", "manutenção das composições sem peças" e novas "estações sem projeto".

Garantindo que "a situação dos bilhetes está resolvida", o ministro disse que "das 23 composições paradas, duas entraram ontem [terça-feira] em funcionamento e mais duas entrarão ainda este mês". "Até ao final de abril deixaremos em definitivo de ter problemas deste foro", acrescentou, para dizer depois que, "a 3 de fevereiro, será publicado o aviso do concurso para a obra na estação de Arroios, resolvendo-se o maior estrangulamento na rede".

A 10 de fevereiro, vai iniciar-se a formação de "30 novos funcionários dos mais de 1000 que concorrem para o metropolitano".

"Começam a sentir-se as melhorias na operação [do metro de Lisboa], que até ao verão serão sentidas por todos", argumentou, dando como exemplo dos melhores tempos da empresa o facto de o metro "ter funcionado na passagem de ano, o que que nunca tinha acontecido".

Quanto às transportadoras fluviais do Tejo - Transtejo e Soflusa - Matos Fernandes reconheceu que aqui o "orçamento é mais apertado". Mas que, "até ao final de fevereiro", "teremos um plano completo para a manutenção e operação". E que já houve "melhoria diária na oferta".