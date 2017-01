Corpo de Mário Soares está nas instalações de funerária na Amadora

Rosa Ramos Hoje às 18:59, atualizado às 19:55 Facebook

O antigo Presidente da República Mário Soares foi escoltado pela PSP até às instalações da Servilusa na Buraca, Amadora

Mário Soares já deixou o Hospital da Cruz Vermelha, em Lisboa, onde faleceu este sábado pelas 15h28.

O antigo Presidente da República deixou as instalações da unidade hospitalar de forma discreta, numa viatura descaracterizada, por uma das laterais do edifício, escoltado por elementos do Comando Metropolitano da PSP de Lisboa.

O corpo chegará ao Mosteiro dos Jerónimos na segunda-feira, para o velório que decorrerá numa sala do monumento e não na igreja, uma vez que Mário Soares não era católico.

Os detalhes sobre as cerimónias fúnebres serão definidos ainda este sábado, depois de uma reunião entre a família e elementos do Protocolo do Estado.

Mário Soares deixou o hospital pouco depois das 18.30 horas, mas chegou a estar programada para pouco depois das 18 horas, logo depois de o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa e de o presidente da Assembleia da República Ferro Rodrigues terem saído do hospital - onde se deslocaram durante a tarde deste sábado para apresentar as primeiras condolências à família de Mário Soares. Mas João Soares pediu que o corpo ficasse mais algum tempo no hospital, para que os familiares pudessem despedir-se.

Mário Soares morreu na tarde deste sábado aos 92 anos.