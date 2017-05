Costa aceita desafio e fica com filhos de cronista em dia sem aulas

Nuno Miguel Ropio Hoje às 20:16 Facebook

O primeiro-ministro acedeu, esta sexta-feira, ao desafio lançado pelo cronista João Miguel Tavares e ficou com os quatro filhos deste, na residência oficial, em São Bento, uma vez que não houve aulas devido à tolerância de ponto.

António Costa ficou toda a manhã com as crianças, com idades entre os quatro e os 13 anos, e ainda lhes deu almoço.

João Miguel Tavares tinha lançado o repto a António Costa, num artigo de opinião publicado no jornal "Público", no dia 29 de abril, e no programa "Governo Sombra, que passa na TSF e TVI. O cronista criticou a decisão do Governo em decretar tolerância para a Função Pública neste dia 12 de maio, devido à visita do Papa.

"Porque sei da sua infatigável disponibilidade para resolver todos os problemas dos portugueses, agradecia muito que me indicasse para o mail que encontra no final deste texto qual seria a melhor porta do Palácio de São Bento para eu largar os meus filhos nessa sexta-feira", apontou João Miguel Tavares, que publicou no seu perfil no Facebook, esta sexta-feira, uma foto dos seus filhos com Costa, em São Bento.

Na imagem, o primeiro-ministro surge com os filhos de João Miguel Tavares, com a televisão da sala de reuniões sintonizada num canal de televisão com desenhos animados.

"Dia 12. Tolerância de ponto. A palavra dada foi palavra honrada", legendou João Miguel Tavares na imagem que revela a resposta dada pelo líder socialista.

O JN apurou que o gabinete do primeiro-ministro terá enviado um email ao cronista a disponibilizar-se para ficar com as crianças, tendo em conta o lamento de João Miguel Tavares. Questionado, o gabinete do primeiro-ministro preferiu não fazer declarações.