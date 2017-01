Costa critica CTT por atrasos no pagamento de pensões

Nuno Miguel Ropio Hoje às 11:54, atualizado às 11:56 Facebook

António Costa considerou esta sexta-feira "inaceitável" os atrasos registados nos CTT no pagamento de pensões e que espera que o regulador aja neste caso rapidamente.

O primeiro-ministro revelou que o Ministério da Segurança Social já reuniu com a empresa para apurar ao que se devem tais falhas.

Em resposta ao líder do PCP, Jerónimo de Sousa, que confrontou o Governo com a denúncia de sindicatos dos CTT de que há falta de dinheiro nos balcões para pagar as reformas, o chefe do Governo adiantou que "21% dos pensionistas continuam a receber por vale postal", daí que considere que "qualquer atraso é inaceitável".

Costa frisou que tais falhas não se devem ao Governo, "que tem depositado todos os meses o dinheiro nos CTT". E assegurou que não só o Ministério da Segurança Social "já reuniu com os CTT", como espera que a Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom), que regula as comunicações postais, "haja de acordo com as suas competências".