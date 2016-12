Costa dará sempre atenção à "palavra prudente" do presidente

Ontem às 20:53 Facebook

O primeiro-ministro prometeu esta quinta-feira que o seu executivo dará sempre atenção à "palavra prudente e avisada" do presidente da República, e considerou que Marcelo Rebelo de Sousa manterá sempre "um bom relacionamento institucional" com o Governo.

"Tenho a certeza de que no próximo ano, nos próximos anos, o seu mandato será sempre marcado por um bom relacionamento institucional com o Governo", afirmou António Costa, durante a apresentação de cumprimentos de boas festas do executivo ao presidente da República, na Sala dos Embaixadores do Palácio de Belém, em Lisboa.

Acompanhado pelos 17 ministros e por três secretários de Estado do seu executivo, o primeiro-ministro prometeu: "Da parte do Governo, poderá sempre contar, não só com uma atuação leal, mas também com a atenção que é devida à palavra sempre avisada que o presidente da República dá".

António Costa referiu que é ao Governo que "compete assegurar a governação e a condução da política interna e externa do país", acrescentando: "Mas que o devemos sempre fazer, como temos sabido fazer, creio eu, ouvindo com a devida atenção a palavra prudente e avisada de vossa excelência".