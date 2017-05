Criança do "milagre" diz que pastorinhos o ajudaram "a voltar"

Hoje às 15:27 Facebook

Lucas, a criança do "milagre" de Fátima, voltou ao Brasil, na quarta-feira, onde recordou o momento do abraço ao Papa e revelou que os pastorinhos o ajudaram "a voltar".

Quatro dias após o abraço do Papa Francisco, Lucas, a criança brasileira que a Igreja afirma ter sido curada por intercessão dos pastorinhos Francisco e Jacinta Marto, voltou ao Brasil, acompanhado pela família, e descreveu ao canal brasileiro Globo o momento do abraço com Francisco.

"Quando abracei o Papa fiquei muito feliz", disse Lucas em entrevista ao canal brasileiro.

A criança disse que gostou de ficar junto ao Papa e que não conseguiu esconder a ansiedade. Apesar de reconhecer que não conhecia a história dos pastorinhos de Fátima, Lucas revelou que agora "reza por eles" porque o "ajudaram a voltar".

Recorde-se que Lucas caiu de uma janela de seis metros e meio de altura, quando brincava com a irmã Maria Eduarda, e fez um traumatismo craniano muito grave.

Segundo o pai, os médicos não acreditavam na cura do menino, certos de que, mesmo que sobrevivesse, ficaria em estado vegetativo ou com graves deficiências cognitivas. Os pais dizem ter rezado aos pastorinhos para que o filho conseguisse recuperar do acidente e Lucas teve alta treze dias depois do acidente.

A cura foi reconhecida pelo Vaticano como tendo sido milagrosa e está na base da canonização dos dois pastorinhos em Fátima.