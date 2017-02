Cristas acusa maioria de esquerda de oprimir direitos da oposição

Hoje às 17:19 Facebook

A presidente do CDS-PP disse que esta quarta-feira os centristas não têm medo de descobrir a verdade sobre as transferências para 'offshore' quando o CDS tutelava os Assuntos Fiscais, enquanto a esquerda "oprime os direitos da oposição".

"Ao contrário desta maioria de esquerda que utiliza recursos parlamentares inadmissíveis em democracia para impedir a descoberta de toda a verdade, ao contrário desta esquerda unida que oprime os direitos da oposição no parlamento - e isso é grave, é muito grave -, deste lado na há medo nenhum de descobrir a verdade, de inquirir, de ouvir as respostas", afirmou Assunção Cristas.

No debate quinzenal com o primeiro-ministro no parlamento, a líder centrista anunciou que terá uma audiência com o Presidente da República, na sexta-feira, para "denunciar o que se passa" na Assembleia da República quanto aos direitos das minorias na comissão de inquérito da Caixa Geral de Depósitos.

Sobre as transferências para paraísos fiscais sem análise da Autoridade Tributária, quando o secretário de Estado dos Assuntos Fiscais no Governo PSD/CDS-PP foi o centrista Paulo Núncio, Assunção Cristas acusou o Governo de 'plantar' notícias nos jornais e de ainda de não ter autoridade porque excluiu três territórios da lista de 'offshore': as ilhas Man e Jersey e o Uruguai.

Na resposta, o primeiro-ministro, António Costa, disse que esses territórios saíram da lista porque a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) os passou a considerar "cumpridores ou excecionalmente incumpridores".