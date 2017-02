Cristas volta a exigir ao Governo estudos sobre novo aeroporto

Hoje às 19:01, atualizado às 19:02 Facebook

A presidente do CDS-PP voltou, esta quarta-feira, a exigir ao Governo que envie ao parlamento os estudos sobre o novo aeroporto de Lisboa, sublinhando que a opção "Portela +1" é a melhor, mas tem de ser explicada e justificada.

"O primeiro-ministro diz que o país já estudou o que tinha a estudar e assim justificou o aeroporto no Montijo. No parlamento gostávamos de ter acesso aos tais estudos agora referidos. É obrigação do Governo fazer o estudo para justificar o local", escreveu Assunção Cristas na sua página na rede social Facebook.

Para a líder centrista, "é lamentável que no parlamento tenha havido sucessivos pedidos de informação sobre estes estudos e nada tenha chegado".

"Continuaremos a insistir. Não há dúvidas de que o melhor que serve Lisboa é "Portela + 1", mas tudo tem de ser explicado e justificado. O Governo tem estado mal: atrasado nos estudos e na sua divulgação", sustentou sobre a opção de construção de aeroporto complementar ao atual Aeroporto Humberto Delgado.

O primeiro-ministro, António Costa, disse esta quarta-feira que a utilização do Montijo como aeroporto complementar de Lisboa é a solução de "maior viabilidade", sendo agora necessário "maximizar oportunidades" e os "ganhos" para o desenvolvimento regional.

"Acho que o país já estudou o que tinha a estudar. Importa decidir o que se tem de decidir", declarou o chefe do Governo, falando na sessão de assinatura do memorando de entendimento entre a ANA - Aeroportos de Portugal e o Governo sobre a expansão da capacidade aeroportuária de Lisboa.

Costa admitiu que no passado "outras soluções teriam sido possíveis e daqui a 100 anos outras poderão ser possíveis", mas no presente a solução do Montijo é a mais "compatível com as soluções económicas e financeiras do país" e consiste na solução "que apresenta maior viabilidade".