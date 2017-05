Da Nova Caledónia a Fátima em peregrinação

Paulo Lourenço Hoje às 17:26, atualizado às 17:27 Facebook

Twitter

Partilhar

A 24 horas da chegada do Papa ao santuário, o movimento nas estradas de acesso a Fátima é na tarde desta quinta-feira ainda de relativa acalmia, mas já há muitos sinais da importância da visita do Santo Padre.

As áreas de serviço da A1 foram reforçadas com jovens de empresas de trabalho parcial e contam com agentes da PSP em permanência. Junto às caixas, o movimento é também muito maior.

Em Pombal, o JN encontrou um casal vindo da Nova Caledónia, no Pacífico, para ver Francisco. "Aproveitamos para ver os nossos filhos, que moram em França, e apanhamos um autocarro em Nantes para vir a Fátima", explica Marie Claire Lennaire.

Dois dias de viagem, com dormida quarta-feira em Burgos, Espanha, têm esta quinta-feira como destino a Nazaré, onde vão ficar até à hora de rumar ao santuário. "Vale a pena, estamos muito contentes por ver o Papa Francisco, admiramo-lo muito", diz Jean Lennaire, o marido.

A verdade é que, apesar da distância, não é a primeira vez que este casal vem a Portugal em peregrinação. "Somos devotos de Maria, é a segunda vez que vimos. Ainda para mais, com a felicidade de ver o Papa, que tem mantido a nossa Igreja numa maravilhosa comunhão", salienta Marie Claire.

Na mesma área de serviço, o JN encontrou peregrinos de outras nacionalidades, como foi um caso de um grupo de brasileiros, que alugou um automóvel no Porto e vai pernoitar na Nazaré.

"Só não sabemos é se sexta-feira vamos a pé para o santuário. Temos medo de não haver estacionamento. Já nos disseram que é longe, mas a fé que temos na mãe de Jesus dá-nos força", comentavam.