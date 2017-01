Deputado do PS recusado para câmara ameaça bater com a porta

NUNO MIGUEL ROPIO Hoje às 22:44, atualizado às 22:48 Facebook

Twitter

Partilhar

O deputado do PS Domingos Pereira ameaçou abandonar o partido e a manter-se como independente no Parlamento, após ter o nome chumbado pela Comissão Nacional como candidato à Câmara de Barcelos.

O socialista, que terça-feira de manhã explicará numa conferência de imprensa, em Barcelos, as razões para o seu afastamento, renunciou ainda aos vários órgãos que ocupava no partido.

Ao JN, o deputado afirmou que já teve "oportunidade de informar António Costa sobre estas decisões na última Comissão Política Nacional", na noite de 16 de janeiro, quando leu "uma carta com 12 páginas".

"Ainda não é definitivo que saia do partido. Mas se decidir avançar como independente à Câmara de Barcelos, tenho de conversar com o grupo parlamentar do PS, para ficar claro em que moldes continuarei a exercer o meu cargo de deputado", disse, afastando a possibilidade de vir a "desestabilizar a maioria de Esquerda no Parlamento ou a contribuir para a instabilidade".

"Já entreguei a minha carta de renúncia aos meus cargos da Comissão Politica da Federação de Braga e da concelhia. Não posso aceitar que um partido, onde estou há 30 anos e onde isto nunca antes se viu, desrespeite os órgãos da concelhia. Andamos a falar a favor da descentralização e o PS é o primeiro a centralizar a questões sobre as eleições autárquicas", argumentou, assumindo que não tem "mais condições para manter tais cargos".

Domingos Pereira, líder da concelhia do PS/Barcelos, foi a escolha local para avançar à corrida autárquica no outono deste ano. Contudo, no Largo do Rato a estratégia passa por reconduzir Miguel Costa Gomes, o atual presidente do município e que afastou o deputado de vários cargos que ocupava no executivo camarário, entre eles o de vice-presidente.

"Tinha os pelouros de Gestão Financeira e Contratação, e fui demitido por email numa sexta-feira à tarde. Nunca me explicaram porque me tiraram os cargos", lembrou Domingos Pereira, sobre os acontecimentos no verão de 2016.

O JN apurou que, na Comissão Política do PS, a 16 de janeiro, o deputado fez questão de lembrar o que fez por António Costa "na terça-feira a seguir às eleições europeias de 2014".

Domingos Pereira terá recordado uma chamada telefónica do atual secretário-geral a pedir apoio numa eventual corrida contra António José Seguro e que "Barcelos foi a primeira concelhia do distrito de Braga a manifestar-lhe apoio público e ter sido a primeira concelhia a ser visitada numa tarde de sábado com sala completamente cheia".

Mostrando-se contra Miguel Costa Gomes, que acusou de "atitudes indignas de qualquer militante do PS e ainda por cima de quem tem apenas um pouco mais de dois anos de militância", o deputado ameaçou que ia reavaliar a sua filiação no PS.