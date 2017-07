Deputados do PSD corrigem Parlamento sobre "reuniões em silêncio"

Nuno Miguel Ropio Hoje às 12:13 Facebook

Três deputados do PSD corrigiram, ontem, os serviços da Assembleia da República, que os dão como tendo passado as reuniões plenárias da última sessão legislativa em silêncio.

A social-democrata Isaura Pedro, também candidata à Câmara de Nelas, assegurou que interveio duas vezes, entre setembro de 2016 e julho de 2017, e os dois colegas de bancada, Ana Oliveira e José António Silva fizeram saber que falaram uma vez cada em plenário.

Segundo os dados da atividade parlamentar dos deputados, disponibilizadas na Internet e noticiados anteontem pelo JN, não há qualquer registo de discursos, perguntas ou interpelações nas 198 sessões do plenário. Contudo, no caso de Isaura Pedro, eleita por Viseu, ocorreram duas intervenções, não registadas no site. Fonte do grupo parlamentar do PSD adiantou ao JN que a deputada fez-se ouvir uma primeira vez a 23 de junho, num debate sobre a assistência parental ao parto, e, de novo, a 6 de julho, quando se discutiram os direitos das pessoas doentes em fim de vida.

No caso de Ana Oliveira, eleita por Coimbra e no Parlamento apenas desde abril, a intervenção deu-se a 9 de julho de 2017, quanto ao cheque-formação, proposto pelo CDS. Já José António Silva, de Leiria, falou a 1 de março, aquando da discussão da criação de um Dia Nacional da Anemia.

A mesma fonte da bancada laranja confirmou que estava correta a informação da Assembleia da República sobre o silêncio de outros deputados do PSD: José Matos Rosa, José Pedro Aguiar-Branco, Paula Teixeira da Cruz, Pedro Pinto e Rui Silva. O JN tentou obter uma explicação do Parlamento para a inexistência das informações quantos aos três deputados, mas até ao fecho de edição não obteve respostas.

No balanço do ano parlamentar, o único deputado do PAN, André Silva, interveio 75 vezes e os dois deputados do PEV fizeram-no por 159. Seguem-se a bancada do BE, com 450, do CDS, 469, do PCP foram 470, o PS teve 743 intervenções, e o PSD fecha a lista com 768.