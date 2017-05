Descida da temperatura mínima acompanhada de granizo e trovoada

Hoje às 08:02, atualizado às 08:05 Facebook

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê para esta quarta-feira, no continente, céu geralmente muito nublado, aguaceiros, por vezes fortes e podendo ser de granizo, em especial no litoral das regiões Norte e Centro, e condições favoráveis à ocorrência de trovoada.

A previsão aponta também para vento fraco a moderado de sudoeste, tornando-se moderado a forte no litoral durante a manhã com rajadas até 65 quilómetros por hora, sendo nas terras altas moderado a forte de sudoeste, tornando-se forte com rajadas até 80 quilómetros por hora.

O IPMA prevê ainda uma descida da temperatura mínima nas regiões do interior Norte e Centro e da máxima, em especial nas regiões do interior Norte e Centro.

Em Lisboa as temperaturas vão variar entre 15 e 20 graus celsius, no Porto entre 13 e 18, em Vila Real entre 11 e 18, em Viseu entre 10 e 16, em Bragança entre 10 e 19, na Guarda entre 08 e 14, em Coimbra entre 14 e 19, em Castelo Branco entre 13 e 21, em Santarém entre 14 e 22, em Évora entre 11 e 23, em Beja entre 12 e 23 e em Faro entre 15 e 22.