Desesperados recorrem ao Portal da Queixa

DINA MARGATO Hoje às 00:30 Facebook

Twitter

Partilhar

Plataforma reúne 4133 reclamações contra os serviços públicos; metade é por problemas com a Segurança Social e pensões.

No filme de Ken Loach "I, Daniel Blake", vencedor da Palma de Ouro deste ano, o protagonista não consegue obter uma pensão - no caso, de invalidez - por causa da análise desadequada de uma técnica e, na hora de reclamar esse subsídio, depara-se com um conjunto de procedimentos informáticos e burocráticos difíceis de resolver. Rapidamente, perde qualquer apoio. O problema não é um exclusivo inglês. Em Portugal, basta consultar o Portal da Queixa (PQ) ou os pedidos apresentados ao provedor da Justiça para perceber que são muitos os cidadãos presos nas malhas das reclamações à Segurança Social.

Leia mais na edição e-paper ou na edição impressa