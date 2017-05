DGS quer mais locais públicos com bebedouros ou pontos de água

Hoje às 15:02 Facebook

A Direção-geral da Saúde (DGS) quer mais locais públicos com pontos de água acessíveis aos consumidores, lembrando que quem consome uma quantidade adequada de água consegue ter mais facilmente um padrão alimentar saudável.

Numa iniciativa que antecipa o Dia Nacional de Luta Contra a Obesidade, que se assinala no sábado, a DGS lança aos portugueses o desafio de partilharem nas redes sociais imagens de locais com bebedouros funcionais, outros onde não funcionam e também sítios onde faria sentido que existissem.

O Programa Nacional para a Promoção da Alimentação Saudável da DGS quer assim promover o "consumo de água pública e o seu fácil acesso em locais públicos".

"As pessoas que consomem quantidades adequadas de água diariamente em substituição de bebidas com excesso de açúcar conseguem atingir mais facilmente um padrão alimentar saudável", indica a DGS.

A autoridade de saúde recorda que a água da rede pública em Portugal é de "boa qualidade", podendo ser uma forma adequada e acessível de promover a saúde e bem-estar dos cidadãos.

"Mas para que tal aconteça, é necessário que existam pontos de água acessíveis e a funcionar nos locais públicos. Desde passeios e recintos escolares até locais públicos como estações de comboio e metro, aeroportos ou centros comerciais", refere o texto divulgado a propósito da iniciativa "Água Pública e Combate à Obesidade".

Quando a água não está disponível no espaço público, pode haver uma tendência para a substituir por outras bebidas, muitas vezes mais ricas em açúcares e com um impacto ambiental também maior.

"Através desta iniciativa pretende-se dar a conhecer locais em Portugal que mereciam ter água potável disponível, com a ajuda dos cidadãos", desafia a DGS, indicando que as fotografias podem ser partilhadas nas redes sociais (como twitter ou instagram) com a "hashtag" #aguapublica.

Uma "hashtag" é uma espécie de palavra-chave ou etiqueta que serve para categorizar os conteúdos publicados nas redes sociais.