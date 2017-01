Distritais do PSD contra "agendas pessoais"

Hoje às 13:01 Facebook

Os presidentes das distritais do PSD assinaram um documento onde elegem a vitória nas autárquicas e o combate político ao Governo como os objetivos para 2017. Não há espaço para "agendas pessoais ou paralelas", frisam, em defesa da liderança de Passos Coelho.

"Esta é a hora das convergências. Não há espaço para agendas pessoais ou paralelas. É fundamental o empenho de todos para vencer este enorme desafio. O legado do PSD assim nos ensina e as populações também o exigem", refere o documento, assinado por todos os presidentes das comissões políticas distritais do PSD, num jantar realizado quinta-feira à noite em Lisboa.

As distritais defendem assim a liderança de Passos Coelho. Pedro Alves, presidente da distrital de Viseu, afirmou, aliás, esta sexta-feira à Lusa, que "nem sequer foi debatida" a possibilidade de convocação de um congresso e eleições diretas antecipadas para este ano.

"Neste momento não faz sequer sentido falar em antecipação do calendário. É tempo de defender o partido, temos essa obrigação e essa responsabilidade", sublinhou.

No jantar estiveram apenas ausentes os presidentes das distritais de Bragança, Aveiro e Setúbal mas também subscreveram o documento, garantiu Pedro Alves.