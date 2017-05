Doze ecrãs gigantes levam a festa para lá do Santuário

Carla Sofia Luz Hoje às 22:07 Facebook

A palavra do Papa Francisco não será vista e ouvida apenas no Santuário de Fátima. Os 12 ecrãs gigantes levarão a festa para lá dos muros do recinto. Mesmo quem não fique perto do Santo Padre, poderá vê-lo.

Os oito ecrãs, colocados pelo Santuário, estendem o recinto até à Avenida de D. José Alves Correia da Silva, nas traseiras da Basílica da Santíssima Trindade. A partir de sexta-feira, a avenida estará fechada ao trânsito, convertendo-se numa via pedonal por dois dias. Os painéis do Santuário de Fátima entraram, esta quarta-feira, em funcionamento.

Fora do recinto, a Câmara de Ourém colocou mais quatro ecrãs gigantes: dois encontram-se nas extremidades da Avenida de D. José Alves Correia, o terceiro foi instalado na Praça de Luís Kondor e o quatro está na Praceta de S. José, voltado para a Rua de Jacinta Marto.

O presidente do Município de Ourém, Paulo Fonseca, lembra que as previsões apontam para a chegada de cerca de um milhão de peregrinos e muitos não conseguirão um lugar no recinto. A colocação dos ecrãs permitirá levar a palavra do Papa Francisco a outros locais emblemáticos da cidade. "Dilui a pressão sobre o Santuário e as pessoas poderão acompanhar em direto o que se está a passar", sublinha o autarca, dando conta, também, da entrada em operação dos 83 transfers (autocarros com cerca de 50 lugares que ligarão os parques de estacionamento na periferia ao Santuário de Fátima) na próxima quinta-feira.

A frequência dos transfers será de 15 minutos, embora, admite o autarca, haja alguma "imprevisibilidade" nestes dias em que se espera mais tráfego do que é habitual.