Duque de Bragança cria lar de estudantes em São Tomé e Príncipe

Duarte Pio de Bragança, herdeiro da Casa Real Portuguesa, anunciou esta quarta-feira a compra de um imóvel em São Tomé e Príncipe para transformar em lar de estudantes, a ser gerida pela Diocese são-tomense.

"Neste momento, estamos a adquirir uma casa para a diocese, para ser lar dos estudantes. As negociações estão praticamente concluídas, será uma grande satisfação e vai passar a ter o nome de São Miguel", disse Duarte Pio.

Duarte de Bragança encontra-se de visita de cinco dias ao arquipélago e foi hoje recebido em audiência pelo Presidente são-tomense, Evaristo Carvalho.

Disse a saída que esse lar destina-se a albergar os alunos do interior do país e frequentam as aulas na capital.

O duque de Bragança citou ainda a agricultura familiar como outro projeto de caráter social que pretende desenvolver em São Tomé e Príncipe, tendo dito que nesse domino já iniciou alguns expedientes.

"A ideia é pôr varias instituições em cooperação para criar sinergia e trazer novas ideias", disse, sublinhando que está a pensar igualmente "em trazer especiarias orientais particularmente da indonésia para desenvolver em São Tomé e Príncipe", como forma de combater o desemprego.

Esta é a décima visita do duque de Bragança a São Tomé e Príncipe.