"É impossível haver quebra de amizades no Porto", diz Marcelo

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, considerou , esta segunda-feira, ser "impossível haver quebra de amizades no Porto", cidade onde o que "parece ser uma quebra num determinado momento, rapidamente se converte num reencontro".

"Eu acho que é impossível haver quebra de amizades no Porto. O que parece ser uma quebra num determinado momento, rapidamente se converte num reencontro uns tempos depois. É a minha experiência relativamente ao Norte, como é a minha experiência relativamente ao Porto", disse Marcelo Rebelo de Sousa.

O chefe de Estado falava na sessão de homenagem aos voluntários da Liga dos Amigos do Hospital de Santo António, no Porto, tendo feito esta referência quando elogiava o trabalho dos voluntários e das gentes do Porto. Na sala estavam presentes o presidente da câmara do Porto, o independente Rui Moreira, e o vereador socialista Manuel Pizarro.

Mais tarde, quando questionado se naquela frase estava a falar dos agora adversários nas eleições autárquicas de 01 de outubro, Marcelo Rebelo de Sousa negou ter-se referido à polémica recente entre Rui Moreira e Manuel Pizarro.

"Não, eu referia-me aos meus amigos. Aos amigos do Porto. Eu nunca me consigo zangar com amigos do Porto", disse Marcelo Rebelo de Sousa antes de abandonar o salão nobre onde decorreu a homenagem a uma liga que junta mais de duas centenas de voluntários e hoje comemorou 40 anos.

No sábado o PS/Porto anunciou que Manuel Pizarro é o candidato socialista à Câmara do Porto.

A decisão do PS de avançar com um candidato próprio surgiu um dia após o movimento independente de Rui Moreira - Porto, O Nosso Partido ter anunciado que prescindia do apoio dos socialistas à recandidatura do autarca.

Hoje os vereadores socialistas na câmara do Porto Manuel Pizarro e Manuel Correia Fernandes devolveram os pelouros que detinham na Câmara do Porto - da Habitação e Ação Social e do Urbanismo, respetivamente.

Entretanto fonte ligada ao executivo de Rui Moreira confirmou que o presidente da câmara passa a deter os pelouros da Habitação e Ação Social, da Cultura, da Proteção Civil e do Desporto e Lazer, ao passo que Rui Loza, representante da autarquia na Porto Vivo - Sociedade de Reabilitação Urbana (SRU), fica a tutelar o Urbanismo.