Em Fátima pequei por ti

Peregrinos de todo o Mundo, missas solenes, pedidos e promessas, milhares de velas a arder, visitas de papas, segredos e milagres com repercussão internacional. Fátima é, por excelência, o centro da fé católica portuguesa e afirmou-se, nos últimos 100 anos, como um dos maiores santuários marianos do Mundo.

Mas apesar da aura de santidade, há uma face que não é nova: à volta do Santuário gira um universo paralelo, pouco católico e assente no lucro. A duas semanas da visita do Papa, o JN identificou os sete pecados capitais de Fátima. Da inofensiva gula do pastel típico à polémica avareza das contas escondidas, passando pela ira dos muitos processos que correram - e ainda correm - em tribunal ou pela opulência do novo altar. Eis a outra face do Santuário de Fátima.

Gula: A peregrinação mais doce

Há quem vá a Fátima só para satisfazer o pecado da gula. É o caso de muitos dos clientes da Casa dos Pastéis de Fátima, uma pastelaria que abriu há quase cinco anos e criou o famoso "Pastel de Fátima", em formato de coração e inspirado no Sagrado Coração de Jesus.

Luxúria: Filipe Vieira e Luís Vieira no bar I love Bear Foto: Henriques da Cunha / Global Imagens

O sucesso do doce típico tem sido tão grande que, nos dias das grandes peregrinações, chegam a vender-se "uma média de 3000 pastéis". A dona, Elvina Dias, conta que a produção começou com 500 formas e já vai em 17 mil. Só este ano, teve de comprar mais 10 mil para dar resposta ao previsível aumento de produção. Cada pastel custa um euro e se o cliente pedir um café especial "arrisca--se a ter uma grande surpresa".

Avareza: Contas do Santuário desconhecidas

Há 11 anos que o Santuário não revela publicamente as suas contas. Em 2007, o então reitor justificou o segredo com "falta de regulamentação da legislação ao abrigo da nova Concordata", que entrou em vigor em 2004. A mesma justificação foi dada recentemente ao JN pelo atual reitor, Carlos Cabecinhas. Em 2005, a receita anual atingiu os 17,2 milhões de euros. Nesse ano, as ofertas dos peregrinos chegaram aos 9,3 milhões. Ainda assim, o Santuário teve um prejuízo de 3,7 milhões, explicado pela construção da nova basílica, que entretanto já está totalmente paga. Dos anos cujos exercícios financeiros são conhecidos, o recorde de esmolas aconteceu em 2002: um total de 9,9 milhões. Em 2003, o Santuário gerou receitas da ordem dos 17,7 milhões. Deste montante, 8,7 milhões foram doados por peregrinos. Ainda assim, Carlos Cabecinhas defende que as contas são apresentadas a quem têm de o ser. "Uma oferta é, por definição, algo de que me desfaço e entrego. Deixo de ter direito sobre isso", disse ao JN.

Ira: Guerra em tribunal por despejo de idosa

A Câmara de Ourém e o Santuário disputam em tribunal um terreno de 459,78 metros quadrados. No ano passado, a Relação de Évora deu razão ao Santuário - que, em janeiro deste ano, meteu uma nova ação a exigir que a Autarquia cumpra a decisão judicial. Pelo meio, o advogado do Município, Cândido Oliveira, foi processado, por ter acusado os religiosos de "ganância desmedida". Foi absolvido. Pior sorte teve uma idosa de 84 anos que, em 2011, foi despejada de casa pelos responsáveis do Santuário. Laurinda de Oliveira vivia num anexo de uma instituição social junto ao recinto que a irmã doara à Reitoria, com a condição de aí viver até morrer. Maria de Oliveira morreu há seis anos e a idosa foi imediatamente posta na rua. O caso acabou em tribunal e Laurinda, que acusou o Santuário de lhe cortar a água e a luz enquanto estava acamada, teve de abandonar o espaço e pagar 900 euros de rendas em atraso, contadas a partir da data da morte da irmã.

Luxúria: Cerveja e música na noite de Fátima

É um universo improvável e distante do religioso, mas em Fátima também existem estabelecimentos de diversão noturna. E, curiosamente, funcionam ao contrário dos outros negócios, demasiado dependentes dos peregrinos e das peregrinações. "Esses dias são os piores para nós", explica Luís Vieira, um ex-embarcadiço de 48 anos que atracou na localidade de Casa Velha, ao lado da aldeia onde nasceram os pastorinhos, para abrir o "I love bear".

Luxúria: Filipe Vieira e Luís Vieira no bar I love Bear Foto: Henriques da Cunha / Global Imagens

Com uma decoração anglo-saxónica, o bar disponibiliza 50 variedades de cerveja. E, entre os milhares de objetos decorativos, estão dois totens especiais. "Foram esculpidos em troncos de cedro arrancados do terreno onde foi construída a Basílica da Santíssima Trindade", descreve o empresário. A tour pela noite não fica por aqui. Nos arredores de Fátima há outros bares: o "Space Bar", o "Lérias Bar", o "Anta Bar" e o "Troão", onde há sessões de música ao vivo.

Preguiça: Pagar demais para poder dormir

A inflação do preço das dormidas na zona Fátima é um fenómeno que se repete todos os 13 de maio. Mas este ano, com a vinda do Papa e o Centenário das Aparições, hotéis e particulares "carregaram" ainda mais nos valores. Como o JN noticiou recentemente, houve quem tenha arrendado um saco-cama de casal por quase mil euros. Em fevereiro, já havia hotéis a pedir 2500 euros por noite e, na Internet, multiplicam-se anúncios de quartos, vivendas e apartamentos para alugar a valores altos.

Preguiça: Alojamentos esgotados Foto: Henriques da Cunha/Global Imagens

O reitor do Santuário, Carlos Cabecinhas, ainda apelou a que não houvesse especulação nos preços e admitiu, em entrevista ao JN, que "seria desejável que houvesse regulação". Ainda assim, ressalvou que as dormidas custam o mesmo que em outros pontos do país em épocas de grande procura.

Inveja: Todos querem mandar nos caminhos que vão dar a Fátima

As duas principais entidades que definem e marcam os caminhos dos peregrinos até Fátima estão em guerra. Os presidentes da Associação dos Amigos dos Caminhos de Fátima (AACF) e do Centro Nacional de Cultura (CNC) já não escondem o mal-estar: se o CNC reclama para si a titularidade dos direitos do projeto "Caminhos de Fátima", a AACF avisa que as vias estão a ser mal marcadas. "Não praticamos teoria de gabinete", diz a AACF. "Essa associação está a usar ilegitimamente a referência a este projeto", responde o CNC.

Peregrinos da Lapa Foto: Ivo Pereira/Global Imagens

Vaidade: A coroa de ouro e diamantes e o novo altar com escultura de Fernanda Fragateiro

O altar já existe desde o ano passado, mas será "inaugurado" pelo Papa. O Santuário mandou fazer um novo presbitério que inclui uma escultura de Fernanda Fragateiro e um Cristo crucificado de Filip Moroder Doss. Os responsáveis não dizem quanto custou a encomenda, ainda que tenham prometido revelar em outubro. O novo altar é a face mais visível de um conjunto de peças de grande valor que o Santuário possui. A começar pela coroa de Nossa Senhora que contém a bala do atentado a João Paulo II. Feita em ouro, tem 1400 diamantes incrustados.