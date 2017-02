Empresários e autarcas pedem ação ao Governo à política comercial da TAP

Hoje às 12:26, atualizado às 12:29 Facebook

Política comercial da TAP, que vende mais barato bilhetes a partir de Vigo do que do Porto, é contestada como mais uma desvalorização do Sá Carneiro.

Autarcas e empresários ouvidos pelo JN são unânimes a exigir uma intervenção do Governo na política da TAP para o Aeroporto de Sá Carneiro. A razão imediata é o facto de a TAP cobrar bilhetes mais baratos a quem parte de Vigo do que a quem parte do Porto, via Lisboa, para os mesmos voos intercontinentais, como noticiou ontem o JN. A transportadora justificou a diferença com fatores como a concorrência ou a frequência de voos.

No Norte, a reivindicação baseia-se no facto de a TAP ter capital público e, portanto, lhe ser exigível que preste serviço público.

Contactado, o Ministério do Planeamento reafirmou que não se imiscui na política comercial da TAP. O argumento não convence, porém, pessoas como Pinto da Costa: "É lamentável, 50% da TAP é do Estado, o prejuízo é pago por nós, e ainda por cima, quem é do Norte tem de ir a Espanha apanhar o mesmo avião". O presidente do F. C. Porto recusa "ir a Lisboa e, muito menos, a Vigo apanhar um voo português". Prefere companhias estrangeiras, "para não pactuar com esta forma de tratar o Porto e o Norte".

Em nome dos empresários, Paulo Nunes de Almeida, presidente da Associação Empresarial de Portugal, reafirmou que "a TAP não pode argumentar ter uma política comercial privada, quando tem capitais públicos, e o Governo não pode lavar as mãos e dizer que não interfere na gestão quando está em causa o interesse público". A linha de raciocínio é subscrita por Nuno Botelho, da Associação Comercial do Porto: "O Governo não acautela o interesse da região. É vexatório que uma empresa dita semipública dê prioridade a cidadãos espanhóis em detrimento de portugueses".

O JN quis ouvir Rui Moreira, autarca do Porto, mas fonte oficial disse que a sua posição foi expressa num livro publicado em 2016.

Também Emídio Sousa, autarca da Feira e líder da Área Metropolitana do Porto, só aceitaria a política da TAP se fosse 100% privada. "Não é o caso". Por isso, classifica-a como "absurda, inaceitável, inadmissível, vergonhosa".

A política da TAP no Sá Carneiro foi discutida no Conselho Regional do Norte, no ano passado, e voltará a fazer parte da agenda, disse o presidente Paulo Cunha, também autarca de Famalicão. "Não faço uma viagem com empresários sem que o tema seja debatido. Se se quer defender a competitividade da exportações, o Porto não pode ser periférico."

Também Ricardo Rio, autarca de Braga e presidente do Eixo Atlântico, gostaria de ver a TAP a apostar mais no Sá Carneiro, até porque o aumento das exportações e do turismo justificam um "reforço na mobilidade".