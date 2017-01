Entregaram propostas para melhorar relação entre cidadãos e políticos

Hoje às 10:32 Facebook

Twitter

Partilhar

Quinze "cidadãos comuns", de diferentes idades, níveis de educação e oriundos de diversas regiões do país, vão entregar, na terça-feira, ao Presidente da República, propostas sobre como melhorar a comunicação entre cidadãos e os políticos que os representam.

As recomendações resultaram do primeiro Fórum dos Cidadãos, que decorreu no fim de semana de 7 e 8 de janeiro, em Lisboa, e onde estes cidadãos - oito mulheres e sete homens com ocupações profissionais diferentes - debateram várias propostas com o objetivo de "revigorar a democracia portuguesa".

Ao longo do fim de semana foram contempladas "muitas ideias diferentes" e debatidos "vários temas, diferentes soluções, para o problema de como é que o cidadão comum pode ser mais ouvido e como se pode fazer ouvir melhor junto do poder político", disse à agência Lusa Manuel Arriaga, promotor da iniciativa e autor do livro 'Reinventar a Democracia'.

Esta iniciativa, explicou o professor universitário, surgiu como "uma tentativa de dar a ouvir uma voz diferente dos cidadãos".

O objetivo é dar "uma voz informada e refletida, onde um conjunto de cidadãos comuns estuda uma questão, ouve palestras por especialistas, pensa a fundo um tema e no final apresenta as suas propostas sobre o que poderia ser feito a respeito dos grandes temas com que nos deparamos hoje em dia", sublinhou.

Na terça-feira, os 15 cidadãos, representativos da sociedade portuguesa, vão entregar a Marcelo Rebelo de Sousa cinco recomendações concretas para melhorar a comunicação entre cidadãos e os representantes eleitos, adiantou Manuel Arriaga, escusando-se a avançar o conteúdo das propostas.

As propostas vão ser o tema da "audiência com o Presidente da República" e da sessão pública que decorre no mesmo dia na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, onde "os 15 cidadãos vão apresentar eles próprios as propostas que elaboraram", adiantou.

Para Manuel Arriaga, a sessão pública é "uma oportunidade muito interessante para todos aqueles que dão por si, com frequência, a lamentar a desconexão, a desligação, entre o cidadão e o mundo da política".

"Penso que este evento na terça-feira às 18:30 na Universidade Nova de Lisboa oferece uma verdadeira oportunidade para tentarmos mudar isto coletivamente", frisou.

Na apresentação pública das recomendações vão estar presentes o vice-presidente da Assembleia da República, Jorge Lacão, bem como apoiantes do Fórum dos Cidadãos, entre eles o conselheiro de Estado Eduardo Lourenço, o antigo candidato presidencial Henrique Neto, e os ex-ministros David Justino, Margarida Mano e Manuel Maria Carrilho.

Estará também presente no evento David Farrell, professor da University College Dublin, especialista em participação cívica.