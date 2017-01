Época tauromáquica em Portugal arranca na quarta-feira

Hoje às 12:47 Facebook

A temporada tauromáquica em Portugal abre esta quarta-feira, em Mourão, no Alentejo, prevendo o setor que o ano seja "animador" e com um número de festejos idêntico ao da época de 2016 (191 espetáculos).

O presidente da Associação Portuguesa de Empresários Tauromáquicos (APET), Paulo Pessoa de Carvalho, disse à agência Lusa que o setor "vê com ânimo" e "expectativa" a temporada que se avizinha.

"Este ano prevejo um maior número de corridas com toureio a pé, ou seja, corridas de touros mistas (com toureio a cavalo e a pé). Nesse sentido, esperamos uma temporada boa, uma vez que nós entramos num ritmo desejável para o setor, no que diz respeito à quantidade e qualidade dos espetáculos", disse.

Paulo Pessoa de Carvalho sublinhou ainda que nos últimos tempos têm surgido mais empresários a querer investir na tauromaquia, sendo este um sinal de que "é um negócio com interesse" e que "há confiança" no setor.

De acordo com o relatório da Inspeção Geral das Atividades Culturais (IGAC) publicado no seu sítio na Internet, realizaram-se 191 espetáculos tauromáquicos em Portugal no decorrer de 2016, dos quais 125 foram corridas de touros à portuguesa, 22 festivais, 16 corridas mistas, 13 novilhadas populares, 11 espetáculos de variedades taurinas e 14 novilhadas.

No mesmo documento, a IGAC refere que não se realizaram 15 espetáculos que estavam anunciados, na maioria por causa das condições meteorológicas.

Os 191 espetáculos efetuados na última temporada em Portugal tiveram lugar maioritariamente em praças de toiros fixas (158), em praças portáteis (33), tendo sido presenciados por mais de 362 mil espetadores.

A temporada tauromáquica em Portugal abre na quarta-feira, em Mourão, no distrito de Évora, com a realização de um festejo taurino, que reúne figuras do toureio de Portugal e Espanha.