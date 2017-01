Escola de Enfermagem do Minho em greve até 23 de junho

Alexandra Inácio Hoje às 19:10, atualizado às 19:12 Facebook

Os professores da Escola Superior de Enfermagem da Universidade do Minho (UM) vão entrar em greve à supervisão de estágios, de 6 de fevereiro até 23 de junho. Em risco pode ficar a avaliação dos estágios no final do semestre.

Os docentes querem evitar uma situação de rutura, mas rejeitam continuar a supervisionar estágios nas unidades de saúde, onde acabam por ter de prestar cuidados aos doentes, sem qualquer seguro.

O pré-aviso entregue pelo Sindicato Nacional do Ensino Superior (Snesup) abrange a paralisação de 6 de fevereiro a 23 de junho, das 8 às 22 horas, sempre que aos docentes for exigido o acompanhamento dos alunos durante 7 a 8 horas consecutivas numa unidades hospitalar. O Snesup garante que a escola da UM é a única que exige aos professores esse acompanhamento prolongado. Resultado: acabam por prestar cuidados de saúde aos doentes sem terem seguro da universidade ou do hospital para o fazerem.

"E se acontecer algum erro como haverá responsabilização?" - a dúvida deontológica há muito incomodava os docentes, garante João Macedo da Escola Superior de Enfermagem da UM mas desde abril de 2016 um parecer jurídico, pedido pelo Snesup, concluiu que a prática é ilegal. Desde então, Snesup e docentes tentam reverter a situação. "Um ano inteiro a marcar reuniões sempre adiadas", critica o presidente do Sindicato, Gonçalo Velho. Sindicato e docentes classificam a situação de "promíscua".

"A Universidade do Minho não faz coisas ilegais. É uma prática usada há muito tempo. Estamos a avaliar o procedimento e a perceber o que se passa nas outras escolas", reagiu o reitor da UM, c, manifestando-se "surpreendido" com a convocação do protesto.

Outro motivo para a paralisação é a "grave crise orgânica" que a escola atravessa, denunciam.

"Neste momento, todos os órgãos, do conselho científico, ao pedagógico ou Técnico-Científico funcionam sem quórum porque a maioria dos docentes pediram a demissão", explicou João Macedo. Num ato eleitoral, três elementos compareceram para votar apesar de estarem de baixa prolongada. O mesmo aconteceu na eleição para a presidência da escola, que foi contestada e anulada pelo reitor, António Cunha, por considerar esses votos "ilegítimos". "Os professores consideraram então que os restantes atos eleitorais também estavam feridos de legitimidade e mais de dois terços pediram a demissão dos cargos", sintetizou.

"A situação será resolvida dentro da escola", defende António Cunha. O reitor considera que "todos os órgãos da escola estão a funcionar dentro dos quadros legais e regulamentar".