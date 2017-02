Greve de funcionários fecha escolas em todo o país

Sandra Freitas e Glória Lopes e João Pedro Campos Hoje às 11:35, atualizado às 12:42 Facebook

No distrito do Porto, pelo menos 41 agrupamentos de escolas fecharam. Em Bragança, a Secundária Emídio Garcia também fechou. Em Braga, o Agrupamento André Soares, o Agrupamento de Escolas de Celeirós e a Escola Básica de Real não abriram por falta de funcionários.

Segundo o dirigente da Federação Nacional de Sindicatos da Função Pública, Orlando Gonçalves, no distrito do Porto, pelo menos 41 agrupamentos de escolas fecharam, devido à greve. Mas a contagem ainda não está finalizada.

"Estamos com dificuldades em contactar muitas escolas, o que pode indicar que também estarão em greve", afirmou o dirigente, que aponta para uma adesão entre 80 e 90%, naquele distrito.

No distrito de Braga, a dirigente Helena Peixoto, confirmou o encerramento da escola de Real, Agrupamento de Escolas de Celeirós e da André Soares, situadas no concelho de Braga, assim como o fecho da única escola de Vieira do Minho, a Escola Secundária de Amares e o Agrupamento de Escolas Abel Varzim, em Barcelos.

A adesão à greve no Agrupamento de Escolas Emídio Garcia, em Bragança, onde 100 % dos assistentes operacionais não estão a trabalhar, encerrou esta manhã de sexta-feira a escola sede.

Também encerrado está o Jardim de Infância de São Tiago. Nas restantes escolas do agrupamento, como a Escola Básica Paulo Quintela, a paralisação foi menor. "Apesar dos constrangimentos foi possível abrir os estabelecimentos", referiu Eduardo Santos, o diretor do agrupamento, onde se luta há vários anos com a falta de funcionários.

"Na cantina, das três cozinheiras, duas estão com baixa médica prolongada, o que obriga a desviar funcionários de outras funções para o refeitório poder funcionar", acrescentou o responsável. No agrupamento faltam pelo menos sete assistentes operacionais "para podermos funcionar com o mínimo", afirmou Eduardo Santos.

Os outros dois agrupamentos de Bragança, Abade de Baçal e Miguel Torga, estão a funcionar.

Na cidade de Coimbra fecharam pelo menos três escolas. Paulo Ferreira, diretor da Secundária José Falcão, disse ao JN que às oito horas estavam ao serviço apenas sete dos 16 funcionários da escola pelo que optou por não abrir portas, deixando sem aulas os mais de 900 alunos. A Secundária Quinta das Flores e a EB 2/3 Martim Freitas também não abriram.

Em Lisboa, a EB 2/3 Eugénio dos Santos não abriu de manhã por falta de condições de segurança para funcionar. Também a escola artística António Arroio e a Secundário do Restelo não abriram de manhã por falta de funcionários.

Em Massamá, Sintra, a Escola Secundária Stuart Carvalhais, com cerca de dois mil alunos, também fechou portas hoje de manhã por falta de funcionários.