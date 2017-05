Euromilhões com "jackpot" de 107 milhões de euros

Ontem às 23:00 Facebook

O próximo concurso do euromilhões terá um "jackpot" de 107 milhões de euros, depois de nenhum apostador ter acertado nos números sorteados esta terça-feira.

Na sequência do sorteio desta terça-feira foram apurados três apostadores com o segundo prémio, um deles em Portugal, cabendo a cada um 372 mil euros, informou o departamento de jogos da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.

Os resultados do escrutínio indicam também que com o terceiro prémio, de 15292 euros, foram apuradas 17 apostas (nenhuma em Portugal), e com o quarto prémio, de 1550 euros, foram apuradas 82 apostas, 10 delas em Portugal.

O quinto prémio foi atribuído a 1365 jogadores (162 em Portugal) e tem um valor de 99 euros.