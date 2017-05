Exército apoia peregrinos com mais de seis mil refeições

Hoje às 18:43 Facebook

O Exército disponibilizou mais de 100 tendas, quase 4500 camas articuladas, perto de seis mil refeições e apoio sanitário aos peregrinos e entidades envolvidas na visita do papa a Fátima.

Em comunicado, o Exército refere que disponibilizou um conjunto de meios, pessoal e material, para ajudar peregrinos a caminho do Santuário de Fátima e diversas entidades, "no âmbito da visita apostólica" do papa, que se insere na sua "missão de apoio ao desenvolvimento e bem-estar das populações".

A GNR, que receberá as quase seis mil refeições, o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, o Santuário de Fátima, a Câmara de Ourém, a Ordem de Malta, a Cruz Vermelha Baixo Mondego, uma paróquia e duas associações são as nove entidades a quem o Exército presta auxílio, numa operação que durará até ao fim da visita do Papa a Portugal.

Até sábado, este ramo das Forças Armadas disponibilizará 103 tendas, 4494 camas articuladas, 5976 refeições, 11 unidades de energia e oito socorristas.

O Exército instalou ainda um módulo de apoio sanitário composto por oito médicos, oito enfermeiros, dez socorristas e dez militares de outros serviços, todos do Agrupamento Sanitário, instalado desde segunda-feira e até quinta-feira, na rota dos peregrinos de Norte-Sul (Águeda a Fátima), equipado com tendas para admissão, consulta, tratamento e observação de doentes e de apoio (descanso) a peregrinos.

Na mesma rota de peregrinos, mas que podem ser deslocalizadas, se necessário, o Exército tem também no terreno equipas de emergência/reanimação/socorro/extração, constituídas por oito Viaturas Médicas de Emergência e Reanimação, oito médicos, oito enfermeiros, oito socorristas e oito condutores, que estão desde segunda-feira e até domingo no terreno.

O Papa aterra a 12 de maio na BA5 num Airbus da companhia Alitalia, proveniente de Roma. Após as celebrações do 13 de maio, Francisco regressa à BA5, de onde descola de regresso a Roma, desta vez a bordo de um avião da TAP.

O Papa Francisco visita Fátima, na sexta-feira e no sábado, para canonizar os pastorinhos Francisco e Jacinta, no centenário das "aparições.

O Papa tem encontros previstos com o presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, logo à chegada, na sexta-feira, e com o primeiro-ministro, António Costa, no sábado.

Francisco é o quarto Papa a visitar a Cova da Iria, depois de Paulo VI (1967), João Paulo II (1982, 1991, 2000) e Bento XVI (2010).