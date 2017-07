Falhas informáticas obrigam escolas a voltar ao papel

ALEXANDRA FIGUEIRA Hoje às 00:55 Facebook

Portal das Escolas é complexo, lento e dá origem a erros, dizem diretores.

A plataforma informática através da qual as escolas fazem transferências de alunos é demasiado complexa, lenta e falha com frequência, a ponto de muitos dossiês acabarem por ser enviados em papel. Em paralelo, as escolas têm na mesma de inserir os dados no Portal das Escolas, um trabalho em duplicado que dá origem a erros. As queixas, feitas ao JN por leitores, são confirmadas por Manuel Pereira, da Associação de Dirigentes de Escola, e Filinto Lima, da Associação de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas.

