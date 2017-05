Centenas de cirurgias adiadas por falta de anestesistas

JOÃO PAULO COSTA Hoje às 00:39 Facebook

Ordem dos Médicos revela que há centenas de operações adiadas por não abrirem concursos nesta especialidade.

"Todas as semanas há dezenas de cirurgias programadas que são canceladas nos hospitais públicos da Região Centro por falta de anestesistas". A denúncia é feita ao JN pelo presidente da secção do Centro da Ordem dos Médicos (OM). Carlos Cortes diz que a situação é "calamitosa" em praticamente todas as unidades da região e acusa o Ministério da Saúde (MS) de "não querer saber dos hospitais do Centro", por recusar abrir vagas para a contratação daqueles especialistas, conduzindo, assim, ao cancelamento de centenas de operações.

