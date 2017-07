Falta de praias de naturistas no Norte obriga banhistas a debandar para a Galiza

Hoje às 09:03 Facebook

Twitter

Partilhar

A falta de uma praia naturista legalizada no Norte de Portugal, obriga milhares de naturistas a debandarem para as praias da Galiza (Espanha) para a prática de nudismo, em contacto com a natureza, de acordo com o presidente da Federação Portuguesa de Naturismo (FPN), Rui Elvas.

A praia da Barra, em Cangas de Morrazo, perto de Vigo (Espanha), é uma das mais requisitadas para naturistas portugueses que se deslocam àquele areal para poderem usufruir da natureza sem os têxteis colados ao corpo.

Por seu lado, o presidente da Turismo do Porto e Norte de Portugal, Melchior Moreira, defende a criação de praias naturistas legalizadas na região, fazendo a apologia da formação de associações e negando que este seja um destino conservador.