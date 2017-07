Farmácias vão entregar remédios urgentes à noite

Carla Sofia Luz com Agência Lusa Hoje às 10:59, atualizado às 13:28 Facebook

Projeto anunciado para Bragança no dia em que o Jornal de Notícias noticia uma proposta do Governo para reduzir farmácias de serviço.



A Associação Nacional de Farmácias (ANF) e o Ministério da Saúde estão a preparar um projeto-piloto, que arrancará em Bragança, para entregar medicamentos aos doentes no período noturno e em situações de urgência sem que os utentes tenham de fazer deslocações.

A informação foi prestada pela ANF em comunicado no dia em que o Jornal de Notícias noticia uma proposta do Governo para alterar o decreto-lei nº53/2007, de 8 de março, que regula o horário de funcionamento das farmácias. A mudança alivia as exigências para o funcionamento durante a noite (nos turnos de serviço permanente e do regime de disponibilidade), reduzindo o número de farmácias que legalmente têm de prestar serviço durante a noite.

Contactada pelo JN, a ANF não quis pronunciar-se, esta segunda-feira, sobre a proposta governamental por não ter conhecimento da mesma. No entanto, um dia depois em comunicado, garante que "o acesso dos portugueses ao medicamento vai continuar a melhorar continuamente e será sempre superior a quaisquer critérios mínimos legais e regulamentares", sublinhando que "nenhum país europeu tem melhores tempos de acesso ao medicamento do que Portugal".

A proposta de alteração do decreto-lei merece a objeção da Associação Nacional de Municípios Portugueses, que vota, esta terça-feira, um parecer desfavorável por entender que "os critérios para a definição dos turnos de serviço permanente e de regime de disponibilidade são, tanto na legislação em vigor como no projeto de diploma, manifestamente insuficientes, não fazendo qualquer sentido esta diminuição do nível de serviço prestado às populações".

O projeto-piloto de entrega de medicamento ao domicílio, a ser lançado ainda no verão em Bragança, resulta do entendimento entre a ANF e o Ministério da Saúde, que "têm vindo a preparar um projeto inovador de melhoria do acesso ao medicamento em situações de urgência, previsto no acordo que assinaram em fevereiro deste ano"

Atualmente já há várias farmácias que estão abertas 24 horas por dia e outras que têm horários alargados até às 22:00 ou até às 24:00, independentemente das que estão de serviço.