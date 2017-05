Fecho de fronteiras para receber Papa lança caos no trânsito

Rosa Ramos com Ana Peixoto Fernandes e Madalena Ferreira Hoje às 00:40 Facebook

A reposição do controlo das fronteiras terrestres, que começou esta madrugada de quarta-feira, vai causar fortes perturbações e filas de trânsito na entrada em Portugal.

Até à meia-noite de domingo, todas as pessoas que entrem ou saiam do país serão alvo de um controlo documental do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), o que deverá originar constrangimentos nos pontos de passagem autorizada mais movimentados.

