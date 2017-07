Fogo ameaça entrar na vila de Mação

Hoje às 22:39, atualizado às 23:30 Facebook

Twitter

Partilhar

O incêndio que está a lavrar com intensidade em Mantela, Mação, a cerca de uma quilómetro do Centro de Saúde, aproxima-se esta noite do aglomerado urbano, empurrado pelo vento forte.

O presidente da Assembleia Municipal de Mação, Saldanha Rocha, disse à agência Lusa que a aldeia de Mantela foi evacuada na última hora, tendo sido retiradas cerca de 20 pessoas, devido a este incêndio que começou na terça-feira.

Esta aldeia "está na linha de fogo", acrescentou o autarca.

O posto de comando de operações está instalado no centro da vila de Mação, sendo dezenas os populares que se encontram no local a acompanhar o evoluir da situação.

O melhor do Jornal de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Jornal de Notícias. Subscrever

As constantes mudanças no sentido do vento, e a sua força, estão a causar apreensão, quer entre os populares, quer entre as autoridades.

O fogo aproxima-se dos estaleiros municipais e do quartel dos bombeiros.

Segundo a página da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC) na internet, cerca das 22 horas estavam perto de centena e meia de operacionais a combater este incêndio, apoiados por 61 meios.