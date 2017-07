Fogos no centro do país já fizeram 12 feridos

Hoje às 20:40, atualizado às 21:06 Facebook

Os incêndios que lavram nos distritos de Castelo Branco, Portalegre, Santarém e Coimbra são os que concentram mais meios da Proteção Civil e já fizeram 12 feridos.

"Destaco o incêndio da Sertã, que se iniciou no domingo, da parte da tarde, e que concentra já um total de 1.257 operacionais, com 356 veículos e dez meios aéreos que estão neste momento a atuar no terreno. Temos ainda um segundo incêndio no distrito de Castelo Branco, de Vale de Coelheiro, que está também muito ativo. Estas são duas ocorrências neste momento com muita atividade", explicou adjunta de operações da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC) Patrícia Gaspar, pelas 19.15 horas.

O fogo que deflagrou na Sertã (distrito de Castelo Branco) alastrou aos concelhos de Proença-a-Nova, no mesmo distrito, e de Mação, no distrito de Santarém. Esta quarta-feira à tarde, segundo a Câmara de Vila Velha de Ródão, passou também para este concelho.

"Em Gardete já ardeu tudo o que havia para arder e o fogo já vai em direção à Riscada, aldeia que já foi evacuada por precaução", explicou o vice-presidente deste município do distrito de Castelo Branco, José Manuel Alves.

Os 12 habitantes desta localidade já foram levados para o Fratel, mais a norte no concelho. O autarca indicou que o fogo que veio de Mação também já passou para o distrito de Portalegre.

O incêndio que deflagrou no concelho de Castelo Branco no domingo atinge também Vila Velha de Ródão.

"Temos também dois incêndios no distrito de Portalegre, um em Nisa e outro em Gavião, ambos também ativos e com operações no terreno, e já nesta tarde tivemos um novo incêndio em Coimbra, em Penacova, que está também com um comportamento bastante complexo e para o qual estamos neste momento a acionar todos os meios disponíveis", acrescentou a adjunta nacional da Proteção Civil, durante um briefing em Oeiras (distrito de Lisboa).

O balanço contou com a presença do primeiro-ministro, António Costa.

Segundo Patrícia Gaspar, ao longo da tarde, o incêndio da Sertã tem vindo "a desenvolver um comportamento perfeitamente eruptivo, com inúmeras reativações", cenário que tem obrigado a "um permanente reposicionamento dos meios no terreno e a uma constante redefinição da estratégia" de forma a garantir a proteção das populações.

Questionada sobre o incêndio que lavra no concelho de Mação, a adjunta da ANPC deu conta de que a situação neste concelho do distrito de Santarém "está neste momento mais tranquila", tendo contribuído para isso o facto de o fogo ter perdido "intensidade" ao aproximar-se do centro, o que permitiu um "combate mais direto às chamas".

Patrícia Gaspar anunciou a existência de 12 feridos ligeiros, a maioria por inalação de fumo, alguns dos quais assistidos no local, "mas sem registo de vítimas graves", e confirmou que algumas casas, de segunda habitação, e de arrumos, foram consumidas pelas chamas.

A adjunta nacional da Proteção Civil relatou que as chamas chegaram a estar próximas de várias aldeias, o que obrigou à retirada das pessoas, nomeadamente de 40 populares da localidade de Gardete, em Vila Velha de Ródão, distrito Castelo Branco, e outras três pessoas da localidade de Casas da Ribeira, no concelho de Mação, acrescentando que a situação em São José das Matas, no mesmo concelho, "está controlada".

Patrícia Gaspar disse ainda que Marrocos disponibilizou um avião Canadair que a partir de quinta-feira estará a operar no combate às chamas, juntando-se assim ao dispositivo nacional.

A ANPC registou desde as 00:00 de hoje 88 ocorrências de incêndios florestais, 77 das quais foram "prontamente resolvidas".

De acordo com a adjunta da Proteção Civil há ainda 11 incêndios em curso no país.