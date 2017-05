Forte dispositivo policial em Fátima

Francisco Pedro Ontem às 21:34 Facebook

Um forte dispositivo policial, com militares a pé, de carro, mota, bicicleta e a cavalo, está espalhado pela cidade de Fátima, desde esta sexta-feira. com centenas de militares da GNR nos principais acessos e várias equipas em todas as entradas do santuário.

Estão centenas de militares da GNR nos principais acessos e várias equipas em todas as entradas do santuário, algumas delas auxiliadas por cães e equipadas com detetores de metais.

Segundo o major Bruno Marques, porta-voz da GNR, o dispositivo de segurança é composto por elementos de diversas valências e terá flexibilidade para se adaptar às "necessidades operacionais" que o momento exigir, do ponto de vista da segurança dos peregrinos, da gestão rodoviária, e mais tarde das autoridades e do papa Francisco, que chega no dia 12 de maio.

A GNR não revela o número de operacionais envolvidos na operação de segurança da peregrinação que assinala a comemoração do Centenário das Aparições e a proclamação de Jacinta e Francisco Marto como santos, mas nas ruas são visíveis militares quase de 50 em cinquenta metros, com especial incidência nas duas principais rotundas de acesso ao centro da Cova da Iria e nas imediações do recinto de oração.

Há também um helicóptero ao serviço das forças de segurança que hoje já sobrevoou a cidade durante parte da manhã. O objetivo, de acordo com Bruno Marques, é "garantir uma peregrinação segura e tranquila".