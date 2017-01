Foz Côa em choque com morte de conterrâneos em França

Eduardo Pinto Hoje às 15:52, atualizado às 15:56 Facebook

Em Freixo de Numão, de onde era natural o casal que morreu no acidente deste domingo em França, José e Lídia Montês, vivia-se, este domingo, um clima de pesar.

"Eram muito boas pessoas. É uma pena ter acontecido uma tragédia destas", disse, ao JN, a vizinha Maria Odete Rodrigues, corroborada por outros conterrâneos.

O filho de José e Lídia, Paulo Montês, 38 anos, também veio para a passagem de ano com os pais em Freixo de Numão. Durante a viagem de regresso publicou na sua página do Facebook uma fotografia sobre a qual dizia "cá vamos indo por terras de Espanha... a caminho da terra do chocolate. A ansiedade de chegar é diferente do que quando se viaja no outro sentido... vá lá saber-se porquê". Foi um dos passageiros cuspidos após o despiste do autocarro da empresa Rota das Gravuras em que seguiam. Ficou com as pernas partidas.

Na Rota das Gravuras, em Sebadelhe, Foz Côa, o proprietário, Narciso Ângelo não tinha, a meio desta tarde, muitas informações sobre o acidente. A única certeza é que o despiste do seu autocarro "ficou a dever-se ao gelo na estrada". Um dos motoristas, Henrique Ângelo, 42 anos, é seu filho e também só sabe que "ficou ferido e está em observações", tal como o outro motorista, Reinaldo Monteiro, 59 anos. "Ambos com "muita experiência na estrada", disse.