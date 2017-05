Francisco recebeu solidéu das mãos de menina de três anos

Hoje às 10:42, atualizado às 10:43 Facebook

O Papa Francisco recebeu este sábado das mãos de uma menina de três anos uma caixa com um solidéu, que colocou na sua cabeça, antes de entrar na Basílica de Nossa Senhora do Rosário de Fátima.

Carlota fazia parte de um grupo de crianças e bebés que, com os pais, funcionários do Santuário de Fátima, aguardavam a chegada de Jorge Bergoglio à basílica.

No final, com um sorriso no rosto, a menina contou ao pai que o papa lhe tinha dado um beijo na cabeça e experimentado o solidéu.

No grupo estava também Frederico Serôdio, com o filho ao colo, no dia em que este completa seis meses.

"É um privilégio ele estar aqui, porque faz seis meses e recebeu esta linda prenda", afirmou Frederico Serôdio à agência Lusa.

Junto à entrada da Basílica de Nossa Senhora do Rosário de Fátima, situada na lateral sul, estava também uma comitiva do Parlamento Europeu, não à espera do papa, mas sim das credenciais necessárias para assistir à missa.

"Estivemos num seminário em Viseu sobre 'Turismo religioso e os caminhos de Fátima' e um dos pontos do programa era esta visita, a convite do protocolo de Estado", explicou à Lusa o eurodeputado Fernando Ruas, que estava acompanhado por colegas portugueses, de Espanha, da Lituânia e da Croácia.

O atraso nas credenciais acabou por permitir à comitiva assistir à chegada do papa.

"Já o vi no Parlamento, mas vê-lo no meu país é diferente", afirmou o antigo presidente da Câmara de Viseu e da Associação Nacional de Municípios Portugueses.

Depois de entrar na basílica pela porta da sacristia, Francisco recolheu-se em oração privada junto dos túmulos de Francisco e Jacinta Marto que, a partir de hoje, são os mais jovens santos não-mártires da Igreja Católica.

O papa Francisco canonizou hoje às 10:27 os beatos Jacinta e Francisco Marto, duas crianças que, em 1917, afirmaram ter assistido à aparição de Nossa Senhora, ponto alto das comemorações do Centenário das Aparições da Cova da Iria.

Após a missa, que teve início às 10:00, Francisco regressa à Casa de Nossa Senhora do Carmo, onde pernoitou, para um breve almoço com os bispos portugueses, antes de partir de regresso a Roma.

Estará assim completa a sexta visita de um papa ao Santuário de Fátima. Paulo VI (1967), João Paulo II (1982, 1991 e 2000) e Bento XVI (2010) foram os anteriores pontífices a visitar Portugal.