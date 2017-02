Frota do Estado cada vez mais velha e desgastada

CARLOS VARELA E JOÃO D’ESPINEY Hoje às 00:30 Facebook

Twitter

Partilhar

Quase metade da frota automóvel do Estado tem mais de 16 anos e mais de 200 mil quilómetros, sendo que 23% tem mesmo mais de 300 mil.

A situação está a agravar-se de ano para ano, segundo os últimos dados da Entidade de Serviços Partilhados da Administração Pública (ESPAP), um organismo do Ministério das Finanças. Ao que o JN apurou, a situação mais crítica de degradação do estado das viaturas verifica-se na GNR e PSP, com sérias consequências a nível operacional.

Leia mais na versão e-paper ou na edição impressa.