Uma aluna de sete anos fugiu duas vezes no mesmo dia da escola básica de Santo André, em Santiago do Cacém, porque as duas únicas funcionárias da escola não deram pela sua saída do recreio.

A falta de assistentes operacionais está a desesperar os diretores que não podem substituir baixas ou aposentações. É a segurança dos alunos que está em risco, alertam.

