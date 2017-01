Futre garante que Mário Soares lhe salvou a carreira

Hoje às 15:59, atualizado às 16:00 Facebook

O antigo futebolista Paulo Futre afirmou este domingo que o antigo Presidente da República Mário Soares, que morreu no sábado, lhe salvou a carreira, concedendo-lhe o estatuto de alta competição e adiando o cumprimento do serviço militar.

"Como político, pode-se ou não gostar de Mário Soares e concordar ou não com o que fez. A nível pessoal, para mim, foi muito importante. Foi ele quem salvou a minha carreira", refere Paulo Futre num texto publicado este domingo na sua página na rede social Facebook.

Futre conta que no verão de 1987, quando se transferiu do F.C. Porto para o Atlético de Madrid, foi chamado para cumprir 16 meses de serviço militar obrigatório, o que o impediria de jogar durante esse período.

O antigo internacional, que na altura tinha 21 anos, explica que foi Mário Soares, à data Presidente da República, que resolveu a questão.

Segundo Futre, num telefonema, Mário Soares, que morreu com 92 anos, ter-lhe-á dito: "Para mim, como Presidente da Republica portuguesa, é uma honra anunciar-te que és o primeiro português a ter estatuto de atleta de alta competição. Como resultado, vais ter um adiamento de oito anos do serviço militar. Mas tens de prometer-me uma coisa: tens de triunfar por Portugal".

"Foi ele que me permitiu poder tornar-me no primeiro jogador português a brilhar fora de portas e a elevar o nome da nossa nação pelo mundo fora. Fui o primeiro a beneficiar do novo estatuto, mas depois de mim todos beneficiaram: Figo, Rui Costa, Cristiano Ronaldo" refere Paulo Futre.

O antigo futebolista, que em Portugal representou os 'três grandes', garante que depois deste gesto de Mário Soares passou a ter um ritual: "Cinco minutos antes de entrar em campo: rezava por mim, por Portugal e pelo senhor Mário Soares".

O antigo Presidente da República e ex-primeiro-ministro morreu no Hospital da Cruz Vermelha, em Lisboa, onde estava internado há 26 dias, desde 13 de dezembro.

Nascido a 07 de dezembro de 1924, em Lisboa, Mário Alberto Nobre Lopes Soares, advogado, combateu a ditadura do Estado Novo e foi fundador e primeiro líder do PS.