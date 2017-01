Gabriela Canavilhas candidata a Cascais

Hoje às 14:27 Facebook

A ex-ministra da Cultura, Gabriela Canavilhas, vai ser a candidata do PS à Câmara de Cascais, revelou, esta sexta-feira, o presidente da concelhia do PS, Luís Miguel Reis.

"Gabriela Canavilhas é motivo de uma forte mobilização interna no seio do PS, que escolheu para encabeçar o projeto socialista para Cascais uma mulher de causas, com provas dadas enquanto líder, com valores, com reconhecimento nacional e com uma visão humanista para o concelho", sublinhou Luís Miguel Reis. A candidatura da deputada às eleições autárquicas de outubro foi aprovada quinta-feira à noite, numa reunião da Comissão Política Concelhia.

Numa nota escrita, o presidente da concelhia socialista defendeu que o projeto do partido para Cascais se centra "numa nova ambição para o seu desenvolvimento, sendo que o perfil de Gabriela Canavilhas consubstancia essa ambição".

O concelho de Cascais é liderado Carlos Carreira, apoiado por uma maioria PSD/ CDS, tendo o PS três mandatos no executivo municipal. Para os socialistas, a antiga ministra tem um "percurso inigualável" na área da Cultura no qual se destacam as suas funções anteriores como docente e pianista no Conservatório Nacional.