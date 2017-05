GNR afasta caixotes do lixo do percurso do Papa

Carlos Varela Hoje às 20:53, atualizado às 20:58 Facebook

Twitter

Partilhar

Os caixotes do lixo vão ficar afastados do percurso que vai ser percorrido pelo Papa até chegar ao Santuário, uma das várias medida de segurança que estão a ser levadas a cabo pela GNR, soube o JN.

O Comando-Geral da GNR confirmou a informação, mas salientou que será uma das últimas medidas a ser tomada, tendo em conta os transtornos que podem causar à população.

Esta ação está a cargo do Serviço de Inativação de Engenhos Explosivos, a força da GNR que terá um elevado encargo em toda a operação, uma vez que lhe cabe a responsabilidade sobre a anulação de eventuais engenhos explosivos. E esta unidade já está em Fátima desde esta sexta-feira, dia em que a operação de segurança da GNR começou em força.

A operação envolvendo os caixotes do lixo está associada à possibilidade de alguém querer usar um caixote do lixo ou contentor para colocar uma bomba e será concretizada durante os quatro ou cinco quilómetros que serão percorridos pelo Papa, entre o Estádio Municipal e o Santuário.

E haverá duas situações operativos, os recipientes ou serão simplesmente retirados ou, como alternativa, vistoriados, selados e abertos apenas quando tal for julgado conveniente. Mas a medida de segurança não envolverá apenas os recipientes ao longo do percurso, uma vez que vários caixotes do lixo no próprio Santuário e na freguesia serão alvo de uma atenção muito especial por parte da GNR e que poderão ser alvo das mesmas medidas.