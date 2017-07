GNR regista 2363 infrações com veículos pesados

Hoje às 14:58, atualizado às 14:59 Facebook

Twitter

Partilhar

A GNR registou 2363 infrações durante os cinco dias da operação de fiscalização aos veículos pesados de passageiros e de mercadorias realizada em todo o país.

Em comunicado, a GNR adianta que, durante a operação, foram fiscalizados 2803 condutores, tendo sido registadas 2362 contraordenações, 1135 das quais relacionadas com tacógrafos, como o não cumprimento dos tempos máximos de condução e tempos de pausas e repouso obrigatório, e 527 por excesso ou deficiente acondicionamento e disposição da carga transportada.

A GNR intensificou, de 24 a 27 de julho, em todo o país, a fiscalização aos veículos pesados de passageiros e mercadorias para prevenir e identificar infrações relacionadas com este tipo de veículos e respetivos transportes de pessoas e bens.

Segundo a GNR, a verificação dos tempos de repouso e de condução, tendo em conta os riscos associados ao elevado número de horas de condução, foi uma das preocupações das ações de fiscalização.

O melhor do Jornal de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Jornal de Notícias. Subscrever

Esta operação foi realizada em todos os países da Europa e enquadrou-se no plano definido pela European Traffic Police Network (Tispol), organismo que congrega todas as polícias de trânsito da Europa, no qual a GNR é representante nacional, e pelo Euro Controle Route (ECR), um grupo de serviços de controlo das estradas europeias que tem como objetivo melhorar a segurança rodoviária.