Gonçalo Amaral não vai pagar indemnização ao casal McCann

Gonçalo Amaral, ex-inspetor da Polícia Judiciária, não terá de pagar qualquer indemnização ao casal McCann, por ter defendido no livro que publicou a tese de que aquele estava envolvido no desaparecimento da sua filha Maddie, a 3 de maio de 2007, na Praia da Luz, Algarve.

O Supremo Tribunal de Justiça não contrariou a decisão do Tribunal da Relação de revogar o pagamento de 500 mil euros aos pais de Madeleine McCann.

Recorde-se que foi em 2016 que a Relação revogou a sentença da primeira instância cível, que deliberava meio milhão de euros de indemnização, devido a danos causados por causa da publicação do livro "Maddie: A Verdade da Mentira". No livro, o ex-inspetor da PJ levantava a hipótese de os pais da menina estarem envolvidos no seu desaparecimento.

Há um ano, a Relação veio dizer que não se pode negar o direito à livre expressão de pensamento e à opinião, e com base neste argumento revogou a decisão da primeira instância. O Supremo acabou agora por reiterar a decisão da Relação.

* com Lusa