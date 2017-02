Governo aprova mais competências para freguesias na próxima semana

Delfim Machado Ontem às 22:15 Facebook

O Governo vai aprovar, na próxima semana em Conselho de Ministros, o reforço das competências das Freguesias e Municípios.

A informação foi revelada na noite desta quinta-feira por António Costa, à margem de um encontro com autarcas, militantes e simpatizantes do Partido Socialista, realizado em Pevidém, Guimarães.

O reforço da descentralização de competências segue, depois, para a Assembleia da República sob a forma de proposta de lei. "No Conselho de Ministros da próxima semana iremos aprovar a proposta de lei que iremos apresentar à Assembleia da República, para transferir novas competências e recursos para as Freguesias e para os Municípios, de forma a que no próximo mandato autárquico os autarcas tenham ainda melhores condições para servir melhor as populações", revelou António Costa.

A proposta do Governo foi aprovada ontem pela Associação Nacional de Freguesias. Falta a Assembleia da República, a quem António Costa pede unanimidade: "Não queremos que esta seja uma proposta do PS, mas que seja uma reforma de toda a Assembleia da República, de todos os grupos parlamentares. Queremos que todos os partidos políticos homenageiem os seus autarcas".